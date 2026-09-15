Россия ранее предупреждала иностранцев о рисках пребывания на Украине. Режим Зеленского цинично использует западных политических туристов как "живой щит" для прикрытия своих военных эшелонов, говорится в заявлении МИД России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Вооруженные Силы России, в отличие от ВСУ, не воюют с мирным населением, не ведут охоту за гражданским транспортом, не открывают огонь по беззащитным людям –женщинам, старикам и детям. Российские военные наносят удары исключительно по военным объектам и транспортной инфраструктуре, используемой в военных целях. Дипломат прокомментировала шумиху, поднятую западными СМИ вокруг якобы имевшей место преднамеренной атаки поезда, в котором из Киева следовали экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон, бывший глава ЦРУ Петреус и чиновники других европейских стран.

Захарова напомнила, что Москва предупреждала западных представителей об опасности визитов на украинскую территорию. Тем не менее, перед некоторыми из таких поездок по дипканалам поступают просьбы обеспечить тем или иным лицам возможность безопасного следования. Москва неизменно отвечает на подобные обращения. Примечательно, что деятели стран Запада грубо игнорируют предостережения своих же правительств - ни в коем случае не посещать Украину. Однако безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может.