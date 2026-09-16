Активно идет набор на военную службу по контракту: бойцов готовят опытные инструкторы

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Первый армейский опыт добровольцы получают на учебных полигонах - в условиях, максимально приближенных к фронтовым. В программе тренировок - стрелковая подготовка, тактика штурма, оказание первой помощи раненым и еще множество навыков, которые передают новобранцам инструкторы с боевым опытом в зоне СВО.

Колеса вездехода "Улан 2" поднимают густые тучи пыли, позади мотоциклисты и багги. Они проносятся через хлипкий деревянный мост, перекинутый через речушку. Добравшись до полигона в Оренбургской области, имитирующего опорный пункт противника, бойцы гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа приступают к его штурму.

Свои навыки штурмовики совершенствуют ежедневно – в трудных условиях оттачивают управление мотоциклами, багги и вездеходами, которые на передовой используются как для переброски личного состава, так и для подвоза боеприпасов и продуктов. Работая в боевых двойках и тройках, они учатся поражать различные мишени из штатного вооружения – автоматов АК-74М, АК-12 и ручных пулеметов Калашникова.

Важная составляющая боевой интенсивной подготовки - обучение оказанию первой помощи раненому товарищу: остановить кровотечение, наложить жгут и быстро эвакуировать с помощью подручных средств. Всё проходит под руководством офицеров-инструкторов, которые уже имеют боевой опыт.

На полигоне одного из учебных центров Южного военного округа военнослужащие осваивали тактику штурма опорного пункта противника. Учения проходили на участке местности, спроектированном по разведданным, которые получили в зоне СВО. По заданию контрактники скрытно приблизились к району, после чего вступили в ближний бой.

Инструкторы учат новобранцев преодолевать страх и контролировать свои эмоции. Противник может оказаться за любым изгибом окопов, в любом из укрытий, поэтому особое внимание во время учений уделяется реакции на внезапные угрозы.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. В столице на улице Яблочкова для них работает Центр отбора на службу по контракту. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.