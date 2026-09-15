В столичных домах в течение десятилетия могут появиться лифты с ИИ-ассистентами

Начальник управления лифтового хозяйства Фонда капитального ремонта Москвы Максим Коробков сообщил в разговоре с "Мосинформ", что в столице в рамках программы по капремонту жилых домов установили 55 тысяч новых лифтов.

Замену проводят, если у лифта истек 25-летний срок эксплуатации. Подавать дополнительных заявок не требуется.

В планах на 2026 год - обновить еще 5,5 тысячи подъемников, из которых 2,9 тысячи уже смонтированы. Больше всего лифтов будет заменено в этом году на юге и юго-западе столицы

Как считают специалисты ФКР Москвы, в течение ближайшего десятилетия в столичных домах вполне могут появиться и лифты с ИИ-ассистентами, которые будут исполнять голосовые команды, распознавать лица, фиксировать нарушения.

Кроме того, ИИ будет выдавать оценку технического состояния лифта и прогнозировать возможные неполадки.