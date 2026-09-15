Изуродованный сын Елены Яковлевой показал почерневшие до самых ногтей пальцы: "Придется отрезать"

Единственный наследник актрисы Елены Яковлевой шокировал народ. Денис Шальных показал, что с ним случилось.

Сын Яковлевой обрел скандальную репутацию из-за многочисленных татуировок и шрамов на теле. Жуткими отметинами покрыто даже его лицо. Дениса давно прозвали фриком. Актриса неоднократно пыталась вступиться за сына, объясняя его поведение ранимым и добрым сердцем.

Но пока Шальных лишь подтверждает ярлык, которые на него повесило общество. 33-летний мужчина так и не получил высшее образование, хотя мама отправляла его учиться в Лондон, а потом в престижную московскую школу телевидения. Постоянную работу Денис найти не может, он пробовал себя в разных амплуа: был воспитателем в детском саду, барбером, актером и музыкантом. Сейчас наследник Елены Яковлевой увлекается бодибилдингом и продолжает петь.

Правда, пением творчество Шальных назвать сложно. По словам самого музыканта, в своих композициях он издает истошные крики. Эмоции, которые должны испытать люди, прослушав его хит, сын актрисы описал очень ярко: "Когда выйдет трек с моим фитком у вас у всех будет неоперабельный геморрой. Уж простите, но придется отрезать снизу все по пояс".

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Вслед за объявлением о новинке Денис продемонстрировал татуировку на кисти. Рука Шальных почернела до самых кончиков пальцев. На фалангах красуются геометрические фигуры. Поклонники художество не поняли, зато сам мужчина доволен.