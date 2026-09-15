"Апокалипсис": В Армении оценили сценарий повышения цен на российский газ

Апокалиптическим сценарием назвали в Ереване возможное повышение Россией цен на газ для Армении. По словам главы Центрального банка республики Мартина Галстяна, такой шаг со стороны Москвы не укладывается в планы А и Б и будет иметь двойной эффект. В первую очередь, речь идет о повышении общего уровня инфляции.

Чиновник признался, что армянские власти учитывали этот сценарий. В Ереване считают, что реакция на него должна быть более сильной. Армянские власти двигаются в обычном режиме, но имеют в виду возможность возникновения подобных проблем, приводит слова Галстяна "Tert.am".

Армения почти полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. "Газпром" в прошлом году поставил в страну около 2,7 миллиарда кубометров газа. Кроме того, примерно 476 миллионов кубометров газа в год поступает из Ирана.