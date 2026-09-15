В Северной Осетии неравнодушные очевидцы спасли женщину с подростком из упавшей в реку машины

В Северной Осетии неравнодушные очевидцы спасли женщину с подростком из машины, которая упала в ледяную горную реку.

Бурное течение сбивало с ног и не давало пострадавшим самостоятельно выбраться на берег. Они сидели на дне перевернутой машины и звали на помощь. Оба были в состоянии шока. Их заметили проезжавшие мимо мужчины, которые перебросили маме с сыном буксировочный трос и с его помощью по очереди смогли переправить их в безопасное место.

Женщину с подростком доставили в больницу, где им уже оказали необходимую медицинскую помощь. А машину позже вытащили специалисты МЧС.