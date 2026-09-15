Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, по его мнению, Европейский парламент - это логово коррупционеров.

Отдельно политик отметил, что говорит "со всей ответственностью".

"Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли", - добавил Алиев (цитата по РИА Новости).

В июле в Кремле заявляли, что Россия считает ошибочной точку зрения Алиева относительно ситуации и событий на Украине. Дмитрий Песков напомнил, что президент Арзербайджана выражал поддержку киевскому режиму и призывал его "не соглашаться на оккупацию".