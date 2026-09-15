Минфин США подтвердил сокращение доли долларовых активов Россией и Китаем

Основными странами, сократившими долю долларовых активов в своих международных резервах, стали Россия и Китай. В то же время, другие страны продолжают демонстрировать высокий спрос на американские активы, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент утверждает, что доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла. По словам министра, единственный отрицательный момент - это сокращение доли долларовых активов в резервах, в основном за счет России и Китая.

Американский министр, заявляя об успехах экономики США, указал на результаты последних размещений американских казначейских облигаций. Бессент заверил, что Вашингтон только что провел два самых успешных аукциона казначейских облигаций за последние 20 лет. Он считает, что такие результаты говорят о доверии к американской системе и действиям администрации, передает ТАСС.