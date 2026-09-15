Дмитрий Астрахан: "Мосбилет" помогает туристам планировать культурную программу

Кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, народный артист России, художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан сообщил АГН "Москва", что сервис "Мосбилет" объединил афишу культурных площадок столицы.

За первый год им воспользовались почти 12 миллионов человек.

Удобен сервис не только москвичам, но и туристам. С его помощью легко планировать культурную программу.

"Почти 12 млн пользователей за год – серьезный показатель, позволяющий с уверенностью говорить о том, что цифровизация в культуре действительно устраняет барьеры", – сказал Дмитрий Астрахан.

"Мосбилет" – официальный сервис на портале mos.ru, с помощью которого можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения без комиссии и наценок.