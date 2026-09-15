Кая Каллас рассказала об ожидании звонка Путина

Кая Каллас ответила бы на звонок Владимира Путина, если бы президент России решил ей позвонить. Признание главы евродипломати приводит финская телерадиокомпания Yle.

По словам Каллас, она будет разговаривать с российским лидером, если появится такая возможность. В то же время она подчеркнула, что не поддерживает начало переговоров с Россией на условиях Москвы.

Глава евродипломатии ранее комментировала удар ВС России по поезду на границе Украины и Польши. Каллас заявила, что этот обстрел был призван запугать страны Запада. Кроме того, польские власти заявляли, что утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной.