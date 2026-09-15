Медведев и Собянин открыли в "Сколкове" кластер медиатехнологий

Всего несколько клавиш, но сколько комбинаций на этом виртуальном ринге! Джебы, хуки, кроссы, апперкоты. Повторить в реальной жизни такое без подготовки невозможно. Но благодаря видеоприставке каждый может ощутить себя профессиональным бойцом. Сейчас опытные геймеры тестируют новейшую игру, посвященную боксу. Разработали ее в кластере креативных индустрий "Сколково" всего за четыре месяца.

"Демо, которое вы видите, в Сингапуре, Малайзии, Китае, Индии на соответствующих выставках благодаря поездкам вместе с Московским кластером видеоигр показали невероятный результат, все в полном восторге", - отметил Сергей Невский, руководитель компании-разработчика.

На такое у крупнейших мировых производителей уходит несколько лет. Отечественная видеоигра еще проходит доработку. Те, кому уже удалось пройти демоверсию, делятся впечатлениями.

В "Сколкове" есть все, чтобы сделать качественную видеоигру. Здесь полный цикл производства - от разработки и испытаний до продвижения уже готового продукта. Первая очередь креативного кластера была открыта в прошлом году. А теперь запущено направление медиатехнологий, резиденты получат оборудование для съемок – аудиосистемы, микшеры, все для производства медиаконтента.

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Попечительского Совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев дали старт работе кластера. В новом корпусе будут развивать медиатехнологии.

"Уже 250 проектов здесь, по сути, реализуют, 47 вышли на российский рынок. Это не мы считали, это мировые исследования были. Сегодня этот кластер входит в топ-3 мировых кластера по всем параметрам подобным. Первый - это Шанхай. Второй - Абу-Даби. И третий - в Москве. Так что, в принципе, старт неплохой, а теперь надо выходить на международные рынки и завоевывать там пространство", - отметил Сергей Собянин.

Выходить нашим компаниям на международный рынок помогает фонд "Сколково". А еще он предоставляет предпринимателям различные меры поддержки, в том числе налоговые льготы. О том, как еще помочь отечественным разработчикам и что необходимо сделать для развития науки, обсуждали на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию. Совет объединяет ученых, бизнесменов, представителей власти. Эта площадка определяет ключевые направления развития отечественной науки на долгие годы вперед. Совет продвигает перспективные инновационные идеи и, конечно, обсуждает инициативы, которые упростят работу ученых.

"Нам нужно действовать быстро. Для технологического лидерства скорость внедрения решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием решения и внедрения его в жизнь приводит к материальным потерям. В деньгах, производительности и иногда здоровье", - указал Дмитрий Медведев.

Одна из важнейших задач отечественной науки сегодня - это сокращение пути разработок от идеи и испытаний до реального массового применения.