Российские власти активно работают над повышением инвестиционной привлекательности страны

Российские власти последовательно работают над совершенствованием механизмов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны. Об этом рассказал премьер-министр.
Михаил Мишустин напомнил, что сейчас активно реализуется Национальная модель целевых условий ведения бизнеса. Документ был подготовлен по поручению президента. Его ключевая задача - обеспечить вхождение России в двадцатку мировых лидеров в этой сфере.
"Несмотря на все существующие вызовы, Россия продолжает развиваться. Правительство формирует экономику предложения с акцентом на поддержку внутреннего производства готовой продукции и комплектующих. Двузначными темпами расширяется торговля с дружественными странами, в том числе за счёт поставок наших несырьевых неэнергетических товаров", - сказал премьер.