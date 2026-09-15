Российские власти активно работают над повышением инвестиционной привлекательности страны

Российские власти последовательно работают над совершенствованием механизмов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны. Об этом рассказал премьер-министр.

Михаил Мишустин напомнил, что сейчас активно реализуется Национальная модель целевых условий ведения бизнеса. Документ был подготовлен по поручению президента. Его ключевая задача - обеспечить вхождение России в двадцатку мировых лидеров в этой сфере.