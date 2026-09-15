Выборы-2026: до старта голосования осталось меньше недели

До выборов в Госдуму 9 созыва осталось меньше недели. Голосование стартует уже 18 сентября. Участки будут работать три дня. Кроме того, в 33-х регионах доступно онлайн-волеизъявление.

Представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный побывал в Мурманской области. Здесь он возложил цветы на мемориальном комплексе Холм славы, осмотрел, как проходит реновация военных городков, и встретился с военнослужащими. Где говорил о программе "Время героев" и важности создания комфортных условий для семей бойцов.

КПРФ отправила на передовую 160-й гумконвой. В составе груза - продукты, питьевая вода и медикаменты. А также квадрокоптеры и тепловизоры, так необходимые на фронте. По заявкам воинских частей переданы внедорожники, мотоциклы, маскировочные сети и стройматериалы.

ЛДПР провела круглый стол с участием галеристов, художников, скульпторов, мастеров народных промыслов и других представителей арт-сферы. Партия прорабатывает инициативу совместно с профильными ведомствами по поддержке креативных индустрий и выступает за создание платформы, которая объединит современных творцов.

О формировании новой национальной системы образования говорили представители "Справедливой России". Речь о постепенном отказе российских вузов от Болонской системы. Кроме того, в партии отмечают, что знания, полученные в высшей школе, должны быть востребованы и хорошо оплачены.

"Новые люди" подвели итоги года работы фонда "Второй шанс", который учрежден при участии партии и борется за возвращение наркозависимых к нормальной жизни. За это время помощь получили порядка тысячи человек. 10 тысяч родителей прошли обучение, как не допустить зависимость ребенка. Продолжается борьба с нарко-рекламой.

Представители партии "Зеленые" встретились с жителями Дмитровского округа Подмосковья, которые пожаловались на загрязнение реки Волгуши. На ней образуются маслянистые пятна и пена, вода приобрела странный запах и цвет, массово гибнет рыба.