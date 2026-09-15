Как проходит Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Перед стендом русской литературы очередь на несколько десятков метров. Книги разлетаются буквально как горячие пирожки. А рядом можно попробовать себя в роли врача. Объясняют, как делать простой хирургический шов и показывают операционные инструменты.

Устать прогуливаться по площадке фестиваля невозможно. Полезная информация тут на каждом стенде. А скучать не дают сами участники. Пуститься в пляс готовы в любой момент.

И несмотря на то, что участники фестиваля говорят на самых разных языках, - все прекрасно друг друга понимают. Впрочем, за эти дни многие иностранцы настолько полюбили нашу страну, что теперь вовсю учат русский.

Еще один успешно сломанный стереотип о России. И таких за время фестиваля - сотни. Российская молодежь готова открыть всему миру свои теплые сердца. Трогательное приветствие паралимпийца Рустама Набиева довело его самого до слез. Он - первый в истории человек, который покорил Эверест на руках. Встречают как героя.

Сотни мастер-классов, концертов, лекций и круглых столов. Главная цель фестиваля - не только объединить молодежь всего мира, но и вместе подумать, как жить лучше и счастливее.

"Переход от однополярного мира, которому мы были свидетелями в последние вторую половину XX века, к многополярному миру происходит через, с одной стороны, борьбу за суверенитет, но с другой стороны - те страны упускают это глобальное лидерство, пытаются всеми силами его удержать. Но для того, чтобы успешно существовать в новом мире, конечно же, нужно думать о своем суверенитете. И, по сути, мы сейчас живем в ту эпоху, когда в мире началась такая, я бы сказал, гонка суверенитета", - отметил Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента.

И, в отличие от стран Запада, Россия это прекрасно понимает. Поэтому и дает слово всем, кто хочет быть услышанным. И никакой международной изоляции! В Екатеринбурге - 191 страна. Достаточно посмотреть, какое количество людей пришло послушать официального представителя нашего МИДа. Места хватило не всем.