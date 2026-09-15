В Минобороны перечислили пораженные за день объекты ВСУ

Российская армия в течение дня продолжила наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре на Украине. Кроме того, поражены объекты железнодорожной инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, удары наносились беспилотными летательными аппаратами. В результате в порту "Черноморск" поражен морской паром типа "РО-РО". Он доставил грузы для ВСУ. В порту "Измаил" нанесен удар по танкеру, который доставил горюче-смазочные материалы для нужд украинской армии. Также поражен железнодорожный состав с грузами для ВСУ в порту "Южный".

Российские войска также продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Эти центры использовались для доставки вооружений ВСУ из стран Европы.