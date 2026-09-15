Москва отреагировала на высказывания главы ВВС США о наличии у страны орбитального оружия

Министерство иностранных дел России отреагировало на высказывания главы ВВС США о наличии у страны орбитального оружия.

Подобные заявления, сказано в публикации, свидетельствуют о готовности Вашингтона использовать такие системы в боевых операциях.

Вооруженный конфликт в космосе может иметь катастрофические последствия, подчеркнули в МИД России. Штаты же, очевидно, готовы игнорировать эти риски.

Москва призывает страны ООН поддержать российские инициативы по запрету размещения оружия в космосе. Гонка вооружений на орбите должна быть предотвращена.