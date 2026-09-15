В Тбилиси прошла презентация проекта 62-этажной "Башни Трампа"

"Башня Трампа" высотой 280 метров появится в столице Грузии. Церемонию презентации проекта строительства в центре Тбилиси Trump Tower транслировали местные телеканалы.

Как заявил в своем выступлении на церемонии премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, проект предполагает инвестиции в 2 миллиарда долларов, передает ТАСС. В результате должно появиться 600 тысяч квадратных метров современного пространства, которые создадут для страны новую реальность, особенную экономическую и туристическую привлекательность, заверил премьер.

Строительство планируется завершить в 2031 году. В комплекс Downtown Tbilisi войдет шесть высотных зданий. Небоскребы будут построены на территории центрального парка в столичном районе Сабуртало. В церемонии презентации дистанционно участвовал сын президента США, вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп.