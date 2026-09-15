Результаты расследования провокации в Буче, устроенной в 2022 году, будут обнародованы 17 сентября. Расследование проводила группа независимых экспертов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что факты изучал целый ряд специалистов. Независимые эксперты откликнулись на призыв главы МИД России Сергея Лаврова. 17 сентября будут представлены первые результаты их работы, передает РИА Новости.

Ключевое внимание в докладе уделено фальсификациям со стороны Запада и их масштабу, добавила дипломат. Президент России Владимир Путин в 2024 году заявил, что события в Буче - провокация со стороны Киева. Цель - объяснить отказ от договоренностей с Россией. Путин подчеркивал, что Москва хотела решить конфликт на Украине мирным путем.