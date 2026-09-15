Стратегия Владимира Зеленского – национальное самоубийство. Такой мрачный прогноз выдала в интервью британскому изданию The Spectator бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Война на истощение — это не доблесть. На данном этапе конфликт лишь наполняет карманы коррумпированного и узкого круга элит. А страна тем временем гибнет, написала Мендель. По ее данным, Украина с провозглашения независимости лишилась более половины своего населения.

Бывшая помощница главы киевского режима заявила, что в стране нет независимых мнений и свободы слова. Украина превращается в мрачное государство, где любое несогласие с Зеленским расценивается как предательство.