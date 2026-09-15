Евродепутат от Словакии Любош Блага послал главу евродипломатии Каю Каллас "куда подальше", во время выступления в Европарламенте.



"Это вы напали на Россию, вы расширялись до российских границ, вы десятилетиями пытались добиться смены режима в стране. А теперь вы боитесь пробовать на вкус собственное лекарство, как избалованные дети. Вы — подстрекатель к войне, госпожа Каллас. Пошли бы вы куда подальше!" — заявил Любош Блага.



Он также назвал Каллас "главной гибридной угрозой для Европы", поскольку она подталкивает ЕС к войне с Россией.



Ранее глава дипломатии ЕС неоднократно настаивала на усилении давления на Москву ради того, чтобы закончить конфликт на Украине.