Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, открывающую путь к последующему голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.





За антироссийские санкции проголосовало 214 законодателей, при этом 211 выступили против. Двое демократов, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, вопреки позиции остальных своих коллег, присоединились к республиканцам и поддержали резолюцию.



В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма*.



Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.



* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ