Арестованному в Индии танкеру с россиянами не хватает запчастей

Танкер UNITY с российскими моряками испытывает нехватку запчастей, из-за чего периодически обесточивается.

Танкер под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора. С тех пор судно стоит на якоре у порта Парадип. На борту находятся 21 россиянин и двое иностранцев. Владелец игнорирует обращения моряков. Из-за отсутствия ремонта судно периодически обесточивается, не работают кондиционеры и кухня.

"Судно рассыпается на запчасти", - сообщила РИА Новости супруга члена экипажа Лариса Кобзарь.

Команда корабля продолжает свою работу. Одного из членов экипажа дважды госпитализировали – врачи заподозрили у него микроинсульт.

Посольство России и генконсульство в Калькутте занимаются вопросом возвращения моряков.