ВСУ не смогли прорвать окружение в районе Нефедовки

ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорыва кольца окружения в районе Нефедовки в Харьковской области.

Противник использовал бронетехнику, но потерпел неудачу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ВС России полностью ликвидировали боевую группу в составе 70 человек, а также уничтожили бронемашину ВСУ "Рошель Сенатор".

Котел на северо-востоке Харьковской области сформировался две недели назад. В настоящий момент в "огневом мешке" находятся порядка 1,7 тысяч украинских военных и 15 населенных пунктов.