ФСИН создаст семь "суперколоний"

Федеральная служба исполнения наказаний России создаст семь инновационных мультирежимных учреждений объединенного типа.

Они будут включать в себя колонию, тюрьму и следственный изолятор, передает РИА Новости. Постройка учреждений планируется до 2035 года.

Первая колония такого типа должна появиться в Татарстане к 2030 году, в 2031 году – в Калужской области, остальные пять откроются в Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, Бурятии и Забайкальском крае в 2035 году.

"Программой планируются выполнение проектных работ и последующие строительство <…> семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5380 мест, и участками исправительных колоний на 15120 мест", - говорится в федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)".

Ранее во ФСИН заявили, что число заключенных в России сокращается. В мае оно снизилось до рекордных 282 тысяч. Это связано с гуманизацией наказаний и ростом применения мер, не связанных с лишением свободы.