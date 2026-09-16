"Бедная Таня!": скромный жених дочки Любови Успенской оказался матерщинником и скандалистом

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина собралась замуж за выпускника МГУ Артема Москвина. Разница в возрасте между влюбленными составляет 14 лет, но их это ничуть не смущает.

Об избраннике дочери Любови Успенской известно немного. Москвин — выпускник МГУ по специальности "искусствоведение", он продолжает учебу в аспирантуре и помогает Плаксиной с организацией выставок ее картин. А с недавнего времени он стал ее директором.

Говорят, поначалу Любовь Успенская с недоверием отнеслась к возлюбленному дочери, но постепенно ее мнение изменилось. Артистка в восторге от будущего зятя. Именно о таком муже для дочери она и мечтала. По словам Любови Успенской, Артем "галантный, воспитанный и внимательный". Певица отметила, что видит в глазах молодого человека настоящую любовь к Татьяне.

Поначалу фанаты радовались за Плаксину, но недавно их мнение об ее избраннике изменилось. Поводом стало поведение жениха Татьяны во время одного из прямых эфиров с поклонниками, которые она проводила. Так, Артем настолько бурно отреагировал на высказывания фанатов, что стал материться и скандалить. Москвин назвал тех, кто хочет отговорить Плаксину от свадьбы, дешевками. А еще ему не понравились высказывания, что он недостоин своей невесты.

"Мне дядя написал, что я чучело. Если я чучело, то только для того, чтобы таких ворон, как ты, отпугивать! Таких дешевок. Думаете, я простак, а Таня — звезда? Жизнь сложнее. Только кретины этого не понимают", - категорично заявил скромный жених дочки Любови Успенской.

Поклонники в Сети недовольны выбором Плаксиной. "Бедная Таня! Никак не везет ей в личной жизни", "Боже, что он несет?!", "Ну и жених у дочки Успенской! Куда смотрит Люба?", "Он тебе не пара, Таня! Очнись!" - высказались возмущенные фанаты.

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