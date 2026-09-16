ФСБ задержала готовившего теракт в Горловке диверсанта

Готовившего теракт в отношении российских военных диверсанта задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Горловке Донецкой народной республики. Как сообщили в УФСБ России по ДНР, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

По данным следствия, злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины, снабдив бомбу дополнительными поражающими элементами. Он установил СВУ на маршруте следования военных и занял позицию для наблюдения. Диверсант привел устройство в действие во время проезда автомобиля с военнослужащими.

В российской спецслужбе сообщили, что задержанный также передавал украинским кураторам видеозаписи последствий ударов ВСУ по жилым домам в Горловском округе. Фигурант остается под стражей, расследование продолжается, передает ТВЦ.