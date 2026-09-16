Пропала актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" Анна Дзыгало

Родственники и близкие Анны Дзыгало бьют тревогу. Когда-то востребованная и популярная актриса теперь ведет маргинальный образ жизни.

Последний год она бродяжничала и изменилась до неузнаваемости. По словам родственников, Анне Дзыгало нужно психологическое лечение, но она наотрез отказывается принимать помощь близких. Каждый раз, когда родные пытались забрать ее домой, женщина убегала.

Сейчас же она вовсе пропала, передает Mash. Последний раз актрису видели в простых тапочках и светло-розовой футболке. Это было в конце августа.

До катастрофической метаморфозы Анна Дзыгало много снималась и даже организовала собственный камерный театр. Она ставила спектакли в качестве режиссера, но в этом году вдруг перестала выплачивать артистам гонорары. Сама Дзыгало жаловалась им на отца, который якобы выгонял ее из квартиры и обвинял в алкоголизме.

Сообщается, что у актрисы есть две несовершеннолетние дочери, они живут с отцом.

Напомним, Анна Дзыгало снималась в фильмах "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Сонька. Продолжение легенды", "Пепел", "Людмила Гурченко", "Бабье лето" и "Десять дней до весны", "Тайны следствия". Кроме того, она играла в театрах БДТ имени Товстоногова, "Суббота" и "Странник".

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