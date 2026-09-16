Киев заволокло дымом после ударов ВС России

Украинскую столицу заволокло дымом после ночных ударов ВС России. В нескольких районах Киева вспыхнули сильные пожары.

Местные источники сообщают, что основной целью атаки стали складские помещения. Первые взрывы прогремели около 06:00 утра. Информация о прилетах поступала также из Бучанского и Обуховского районов Киевской области.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, мощные взрывы прогремели в Святошинском районе Киева. Столб черного дыма виден за несколько километров, полыхают ангары.