В Минобороны назвали цели ночных ударов ВС России

ВС России минувшей ночью нанесли удары беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности и портам Украины. Целями атак стали также морские суда, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что ночными ударами по украинской столице поражено промышленное предприятие. Речь идет о "Киевском автотранспортном предприятии", которое производит специализированные автомобили для ВСУ.

Удары нанесены и по порту "Черноморск" в Одесской области. В результате атаки поражен сухогруз, который доставил вооружения для украинской армии.