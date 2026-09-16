Падчерица Ивана Урганта пожаловалась на травлю: "Почти все экзамены - в трусах и в чешках"

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе в откровенно интервью рассказала о тяжелом детстве и о переезде из России в Америку. Однако после нескольких лет жизни за границей она вернулась домой.

Эрика родилась в первом браке Натальи Кикнадзе. Ее биологическим отцом является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

Когда она была маленькой, ее отправили в балетную школу. Эрика училась в Академии А. Вагановой. 26-летняя падчерица Ивана Урганта вспомнила, что в учебном учреждении царили жесткие правила и дисциплина. "Все эти клише, что вы видели в фильмах типа "Черный лебедь" с Натали Портман, — они реальны... В академии к тебе спокойно могли подойти, впиться ногтями в ляжки и сказать: "Что-то потолстела". Придирались ко всему. Никогда не забуду, как мне там поправляли прическу - шпильки всегда втыкались в голову, царапали. Почти все экзамены - в трусах и в чешках, чтобы оценивать твое тело, твою гибкость", - рассказала Эрика.

Сама же Кикнадзе частенько становилась предметом обсуждений, ее даже травили из-за внешности. "Помню, я шла по лестнице после экзамена и услышала, как девочки говорили про меня: "У нее рожа XVIII века". Я вся в слезах, мне лет семь-восемь. Внизу ждала бабушка. Я - ей: "Бабушка, у меня рожа XVIII века!" А она: "Эрика, это комплимент! Ты так аристократична!" - вспомнила падчерица Урганта в разговоре с "Москвичкой".

После окончания школы Эрика отправилась учиться в США. Состоятельный отчим оплатил ей обучение в одной из самых престижных школ искусства и дизайна Parsons. После окончания учебы Эрика вернулась в Россию. Вначале она боялась, что у нее здесь ничего не получится, но постепенно падчерица Ивана Урганта стала получать предложения о съемках и стала работать в качестве модели для модных брендов.

По словам Эрики, семья дает ей уверенность и опору. "Я очень рано начала бить татуировки, одевалась странно, вызывающе - даже, возможно, вульгарно. Но ни мама, ни папа ни разу не сказали: "Надо поменяться". Они задают вопросы, чтобы убедиться, что мне так окей, мне так хорошо. Я думаю, что благодаря их воспитанию мне легче найти внутреннюю опору, разобраться, чего реально хочу и какая я по-настоящему", - заключила Кикнадзе.

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