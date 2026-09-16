Собянин: Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации

Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации. Там восстановили уникальные бумажные обои 18 века, золоченую резьбу, лепнину, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Это один из самых оригинальных, нарядных и архитектурно сложных интерьеров в Останкинском дворце. Он создавался в конце 18 века по проектам известных архитекторов. Восстановительные работы затронули все конструкции павильона: фундамент, стены и кровлю. Впервые за долгое время залы будут работать и зимой. Посетить их можно в составе экскурсионной группы.