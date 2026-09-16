Медведи держат в страхе жителей частных домов в российских регионах

Медведь напал на женщину во дворе ее дома в Красноярском крае. Трагедия произошла сегодня ночью. Зверя сейчас ищут охотники. В этом году хищники стали чаще выходить к городам и селам. С середины лета - сразу несколько инцидентов с нападением на людей.

Лариса Алексеевна показывает всё, что осталось от ее сада. Говорит, дело лап медведя. Со слов местных жителей, хищники днём на глаза не показываются предпочитают проводить время в лесу, а вот под покровом ночи выбираются на дачные участки.

А вот в деревне Верхний Кебеж знакомство с представителем дикой природы закончилось трагично. Там хищник забрался прямо в дом к 66-летней пенсионерке и напал на неё. Соседи обнаружили тело у забора. Сейчас животное ищут. Из-за участившихся выходов медведей в крае введен режим повышенной готовности.

В городе Тайшет Иркутской области хищник настолько сильно хотел попасть на закрытую территорию локомотивного депо, что не погнул металл, перелезая через забор. А в СНТ рядом с Усть-Илимском медведь буквально постучался в дверь дома. Но жильцы смогли его отогнать. Зверь спешно удалился в лес.

На юге страны, в Краснодарском крае, медведи облюбовали курорты. На Красной Поляне хищник вышел к туристам. Но когда услышал их крик, испугался и убежал. Причин такой активности хищников несколько. Во-первых, рост популяции. Во-вторых, животные нагуливают жир перед спячкой. А это значит, что такие опасные встречи не исключены до зимы.