В Конгрессе США раскрыли планы Трампа относительно России

Законопроект о санкциях против России уже одобрен американским Сенатом. В случае принятия документа Палатой представителей он сразу же отправится на подпись президенту США. А Дональд Трамп, со своей стороны, уже пообещал закон подписать, сообщил изданию "Новини Live" конгрессмен Майкл Маккол.

По словам члена Палаты представителей, регламент уже утвержден. Конгрессу предстоит провести полноценные дебаты перед окончательным голосованием по документу. Маккол подчеркнул, что это самый жесткий санкционный законопроект против России.

Палата представителей Конгресса США одобрила процедурную резолюцию законопроекта о санкциях против России и Ирана. В ее поддержку проголосовали 214 законодателей, против выступили 211 членов палаты.