"Совершенно незаслуженно богатый человек": друг рассказал, что Лера Кудрявцева содержит молодого мужа

Лера Кудрявцева состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым уже более десяти лет. Друг ведущей, шоумен Отар Кушанашвили, раскрыл детали их отношений.

Так, когда Игорь Макаров был на пике формы и много работал, то именно он содержал семью. Еще на заре супружеской жизни с хоккеистом Лера Кудрявцева прямо говорила, что именно молодой супруг заведует семейным бюджетом: оплачивает путешествия и крупные покупки, а также переводит жене деньги "на жизнь".

Но сейчас, по словам Кушанашвили, ситуация изменилась. "У нас с Лерой Кудрявцевой был разговор, ее муж — хоккеист. В пору, когда его карьера была в самом разгаре, он был очень богатый. Ну, любой футболист или хоккеист — совершенно незаслуженно богатый человек. Совершенно! Ни цента не заслуживают они из того, что получают. Но когда у него была карьера актуальной, он был зарабатывающим. Потом они поменялись местами. Лера теперь кормилица", - сообщил Отар.

Игорь Макаров еще несколько лет назад завершил карьеру. Его последним клубом была "Сибирь", за который он выступал в сезоне 2019/20, отмечает Starhit. Впоследствии, когда спортсмена в Сети травили за безделье, он отбивался заявлениями, что заработал на два дома и три квартиры.

Теперь о финансах хоккеиста рассуждает Отар Кушанашвили. "Я думаю: куда же он дел все эти 600 миллионов грузинских лари?" - задал риторический вопрос шоумен.

По его словам, Лера Кудрявцева признавалась ему, что в моменты семейных конфликтов финансы становились болезненной для нее темой. "Я спросил у Леры, так как знаю ее неприличное количество лет, не смущает ли ее, что статус кормильца перешел к ней. Она говорит: "Временами, когда мы ссоримся, очень злит", - поведал журналист.

Отметим, что еще в начале года Лера Кудрявцева и Игорь Макаров находились на грани развода. Телеведущая призналась, что уже несколько лет спасает мужа от алкоголизма, но после очередного срыва супруга у нее опустились руки. Игорь грубо ответил на откровения жены, попросив ее замолчать. После этого общественность ждала объявления о разводе. Но Кудрявцева смогла спасти брак.

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