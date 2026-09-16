Режим ЧС введен на Таймыре после разлива 200 тонн дизеля

Региональный режим ЧС ввели на севере Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов.

Уровень реагирования на ЧС установлен территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа для защиты населения и ликвидации последствий аварии. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев.

Заведено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды.

Как стало известно накануне, в районе Хатангского залива возле поселка Сындасско произошла разгерметизация емкости с нефтепродуктами и последующий разлив дизельного топлива. Причиной произошедшего стал шторм, в результате которого поднялся уровень воды. Резервуар с топливом подтопило и повредило.

В воды залива попало около 200 тонн дизеля. Ситуация под контролем, угрозы населению нет.