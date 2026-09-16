Украина не может победить Россию, признал Владимир Зеленский. По мнению главы киевского режима, Россия также победить Украину не может, сообщает "Страна.ua".

Украинский лидер выдал порцию откровений во время интервью CBC News. По словам Зеленского, сценарий, в котором побеждал Киев, перестал быть возможным еще 24 февраля 2022 года.

По словам Зеленского, главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Для мира победа - это мир, надо остановить эту войну, заявил украинский лидер. Хотя, как напоминает издание, еще в 2024 году Зеленский представил так называемый "план победы", в соответствии с которым выигрыш Киева был неизбежен.