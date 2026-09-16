Мать Харламова отчитала его друзей, которые раньше времени рассекретили беременность Ковальчук

На днях Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями. Однако слухи об интересном положении актрисы стали ходить еще с весны.

Так, в марте о скором прибавлении в звездном семействе высказался друг пары Денис Дорохов. Однако вскоре сама Катерина Ковальчук прокомментировала эту новость. Она подчеркнула, что никакого официального заявления о грядущем пополнении в семействе они не делали.

Однако недавно прямо во время съемок юмористической передачи Азамат Мусагалиев и тот же Денис Дорохов, объясняя отсутствие Гарика Харламова, сообщили, что он в роддоме с женой. При этом сам шоумен и его супруга вообще никак не прокомментировали их слова.

И лишь буквально пару дней назад они признались, что действительно стали родителями. Причем в роддом познакомиться с внучкой одной из первых примчалась мать Гарика Харламова Наталья. В своем блоге она отчитала друзей сына. "Ох уже эти некстати болтливые участники шоу ''Кстати'' Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев!" - не сдержалась новоиспеченная бабушка.

Напомним, что Катерина Ковальчук родила Гарику Харламову дочь 10 сентября. Малышку назвали Алисой. Для актрисы это первый ребенок, а для юмориста - второй. У известного комика есть 12-летняя дочь Анастасия от бывшей жены, актрисы Кристины Асмус.

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