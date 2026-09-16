Новостной вертолет разбился в США во время прямого эфира. Журналисты снимали последствия ДТП в пригороде Лос-Анжделеса, где столкнулись автомобиль и автобус. В дорожной аварии погибли два человека.

В момент трансляции вертолет внезапно стало трясти. Машина рухнула и загорелась. Огонь также охватил складские контейнеры и припаркованный транспорт.

Жертвами авиакатастрофы стали три человека: члены экипажа и случайный прохожий. Один пострадавший доставлен в больницу. Точные причины ЧП пока не установлены.