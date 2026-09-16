Армия США потратила около 80 Patriot для отражения одного удара Ирана

Отражение только одного удара Ирана по объектам США в Иордании обошлось американской армии в 80 дефицитных ракет. Израсходовав до 70 ракет-перехватчиков Patriot и более десятка перехватчиков Thaad, полностью отразить атаку военные США так и не смогли, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Издание утверждает, что иранские военные адаптировали свои атаки. Они стали применять боеголовки, которые по мере приближения к цели разделяются на множество более мелких снарядов, это затрудняет их перехват. В результате иранским ракетам удалось поразить американские самолеты на базе Муваффак Салти в Иордании.

Подсчитано, что американская армия за время противостояния с Ираном израсходовала свыше 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 перехватчиков THAAD. Эксперты отметили: такой расход сопоставим с тем, что США тратили за целую неделю в другие периоды военного конфликта.