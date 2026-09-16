В России представили новый дорожный знак

Минтранс утвердил новый дорожный знак парковки для многодетных семей.

Он выполнен в виде синего квадрата с белой буквой "P", в нижнем правом углу размещено изображение семьи с тремя детьми. Под основным знаком предусмотрена дополнительная табличка с тем же символом, передает ТАСС.

В настоящий момент идет процесс внесения изменений в правила дорожного движения, а затем Минтранс скорректирует соответствующий ГОСТ. Новый дорожный знак появится у поликлиник, школ, детскх садов и торговых центров.

Сумма штрафа стоянку на парковке для многодетных семей пока неизвестна.