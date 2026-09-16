Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в том, что они используют Арчи и Лилибет, чтобы надавить на Карла III в вопросе выделения государственной охраны. Сассекские не гнушаются ничего, ради своей выгоды.

Как пишет RadarOnline, принц Арчи и принцесса Лилибет покинули новую британскую школу всего через два дня после начала занятий. Представитель Сассекских объяснил решение рекомендациями службы безопасности семьи: маршрут до школы, в частности расстояние и интенсивное движение, якобы оказался опасным для детей.

Ситуация привлекла особое внимание потому, что одновременно комитет RAVEC, отвечающий за вопросы охраны членов королевской семьи и других высокопоставленных лиц, проводит новую оценку потребностей Гарри и Меган в защите.

Источник издания утверждает, что из-за совпадения по времени может возникнуть впечатление, будто проблемы со школой используются для иллюстрации давнего аргумента Гарри: без желаемого уровня защиты его семья якобы не может вести в Британии нормальную жизнь.

Напомним, что после прекращения выполнения обязанностей работающего члена королевской семьи в 2020 году младший сын Карла III лишился автоматического предоставления прежнего уровня государственной полицейской защиты и впоследствии оспаривал соответствующие решения в судах.