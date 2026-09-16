После развода Михаил Ефремов сошелся с Ириной Розановой

Более года назад Михаил Ефремов вышел из колонии. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а весной вернулся к работе в театре. Руку помощи актеру протянул Никита Михалков. Режиссер взял его в труппу своего театра.

Первой работой Ефремова после освобождения стал спектакль "Без свидетелей", в котором он сыграл вместе с Анной Михалковой. Сейчас идет подготовка новой постановки. Скоро зрители увидят его в спектакле "Васса Железнова". Партнершей Михаила Ефремова стала актриса Ирина Розанова. Она сыграет главную роль.

Интересно, что, по слухам, репетирует спектакль вместе с Михаилом Ефремовым и его любовница, 43-летняя актриса Дарья Белоусова. После развода актер оставил все имущество бывшей жене, а сам снял квартиру и поселился там с молодой возлюбленной.

"Дарья Белоусова - хорошая театральная актриса с невероятной харизмой, но народ ее не знает. Я ее видел в "Современнике", на спектакле. Белоусова из серии актрис, которых любят коллеги. Условно говоря, она может вскружить голову только творческому человеку. Экспрессивная дама. Дарья похожа на бывшую жену Ефремова, покойную актрису Женю Добровольскую. Правда, Женя была более мягкая и женственная. А Дарья - девушка с сильным характером. Почему она приглянулась Ефремову? Они с Дарьей на одной волне. Надо понять, что будет предтечей интимных отношений, что вы будете обсуждать в спальне - Гуччи или Станиславского. Про Станиславского Ефремову интереснее..." - высказался для "КП" продюсер Евгений Морозов.

В близком кругу говорят, что Ефремову и Белоусовой интересно вместе, они влюблены в талант друг друга. При этом артисты почти никуда не выходят, став настоящими домоседами.

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