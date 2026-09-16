Россиянину дали семь лет за подготовку проекта против суверенитета России

Суд в Коми приговорил к семи годам лишения свободы гражданина России и Канады Николая Зюзева по делу о государственной измене.

Его обвинили в подготовке проекта на зарубежные гранты против суверенитета и территориальной целостности России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Суд установил, что в феврале 2022 года Зюзин разработал преступный проект и приступил к его реализации. Программа предусматривала ведение деятельности по 12 различным направлениям, среди которых – распространение экстремистских материалов, сбор данных по указанию ЕС и подготовка лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России. Деньги на реализацию плана дали зарубежные фонды и центры, деятельность которых признана в России нежелательной. Всего Зюзев получил от спонсоров более двух миллионов евро.

Свою вину Зюзев полностью признал и рассказал о сообщниках.

Ранее сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт в Горловке диверсанта – он пытался взорвать российских военных.