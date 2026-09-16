Фон дер Ляйен решила побороться с Трампом за Канаду

Европейский союз должен срочно пересмотреть свою политику партнерских отношений. К примеру, статус ассоциированного члена ЕС просто необходимо срочно предоставить Канаде, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Свои планы глава ЕК озвучила во время выступления перед премьер-министром Канады Марком Карни в Страсбурге. По словам фон дер Ляйен, она хотела бы поработать над этим вопросом вместе с канадским премьером. Как стало известно, план предполагает создание аналога НАТО с участием Канады и Украины, пишет The Wall Street Journal.

Ранее издание Politico сообщило, что поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время визита премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург обернулось "дипломатической неразберихой". Глава ЕК должна была встретиться с Карни в Страсбурге 15 сентября. Однако неожиданно сообщила, что пропустит выступление канадского премьера ради пресс-конференции по вопросам безопасности детей в Брюсселе. По данным издания, чиновники ЕС и депутаты Европарламента были шокированы такими манерами. В итоге встречу перенесли на среду.