Москвичам рассказали обо всех способах голосования на выборах в Госдуму

На выборах в Государственную Думу 18–20 сентября москвичам доступны все способы голосования. Горожане могут решить, каким способом проголосовать. Так, это можно сделать как онлайн, так и на любом избирательном участке столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Онлайн-голосование будет проходить на elec.mos.ru круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. В нем смогут принять участие пользователи mos.ru, которые заранее получили полную учетную запись и актуализировали свои данные. На странице онлайн-голосования нужно авторизоваться и нажать на кнопку "Приступить к голосованию". После этого понадобится подтвердить участие в голосовании с помощью проверочного кода, который придет в СМС от ELEC_MOS. Кодом также могут быть последние четыре цифры номера телефона, с которого пользователю поступит звонок", - говорится в сообщении.

Ранее в Москве провели круглый стол, посвященный скорым выборам в Госдуму. Также в столице обсудили итоги формирования корпуса наблюдателей за выборами. Все избирательные комиссии готовы к голосованию.