Главная ошибка Татьяны Лиозновой, из-за которой она на 15 лет вычеркнула из своей жизни знаменитого актера

Татьяна Лиознова была одним из самых успешных и талантливых режиссеров в нашей стране. Однако ее последний фильм оказался провальным.

В 1986 году на экраны вышла лента Татьяны Лиозновой "Конец света с последующим симпозиумом". В фильме сыграли такие мэтры как Олег Табаков, Армен Джигарханян, Евгений Весник, Олег Басилашвили. Главная роль была отведена молодому артисту Вадиму Андрееву. Позже он снялся во многих известных фильмах и сериалах и до сих пор невероятно востребован. Но тогда выбор режиссера оказался главной ошибкой в последней работе.

Дело в том, что ленту показали лишь раз, и в следующие 25 лет Татьяна Лиознова терзалась сомнениями в своем таланте. Более того, на эмоциях она на 15 лет вычеркнула из жизни Вадима Андреева, который был ее учеником и подавал большие надежды.

В новом интервью он признался, что действительно был слабее всех своих коллег. По его словам, все месяцы съемок он был как на войне. "Поскольку Лиознова была моим учителем и возлагала на меня самые большие надежды, то рассматривала меня под увеличительным стеклом. Из-за этого я нервничал, чересчур старался, теряя свободу, суетился, слишком сильно "хлопотал лицом", - объяснил актер.

После этого Лиознова и Андреев перестали общаться. Артист признался, что обиделся на нее. Все изменилось, когда режиссеру исполнилось 80 лет. Тогда Вадима Андреева пригласили на ее юбилей. Вначале он отказывался, но его убедили. Более того, именно Андреев встретил Лиознову и помог выйти из автомобиля.

"Она вышла из машины, я протянул ей руку, она обняла меня, поцеловала. В душе я плакал от счастья", - признался артист.

После этого все обиды были забыты, Андреев и Лиознова снова стали общаться, передает "Мир новостей".

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