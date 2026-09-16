Маниакальная русофобия Каи Каллас толкает Европу к ядерной войне. С обвинениями обрушился на главу евродипломатии в Европарламенте словацкий депутат Любош Блага. Он заявил, что главная угроза для Европы – именно Каллас, а вовсе не русские.

Госпожа Каллас хочет втянуть Европу в ядерную войну. Именно она годами ведет кровавую войну против России. Оружие из стран ЕС убивает русских, Евросоюз вооружается, как при Гитлере, а антироссийская риторика евродипломата – на уровне нацистов, заявил Блага с трибуны.

Депутат напомнил присутствующим, что Россия никогда не нападала ни на одно государство Евросоюза. Конфликт спровоцировали именно западные элиты, которые десятилетиями двигали границы альянса на восток и в открытую пытались добиться смены режима в Москве. В заключение Блага посоветовал Каллас "уходить куда подальше".