Собянин: В рамках конкурса грантов для НКО отобрали 205 лучших проектов

В столице подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Как сообщил на своей странице в социальной сети мэр Сергей Собянин, выбрано 205 лучших проектов.

Конкурс помогает лучшим идеям получить финансирование и принести пользу городу. В этом году поступило около 650 заявок. Всего было 12 номинаций - от волонтерства до городских инноваций.

Среди победителей - фонд новых технологий в образовании "Байтик", ассоциация деятелей культуры и бизнеса "Я лидер", общественно-культурный центр "Журавли".

Грантовую поддержку также получат благотворительный фонд "Дорога жизни" и Национальная ассоциация детских реабилитологов, она поможет членам семей участников специальной военной операции.