В ДТП на Кутузовском проспекте пострадала женщина-пешеход

Столичная Госавтоинспекция выяснят обстоятельства ДТП на Кутузовском проспекте. В результате которого пострадала женщина-пешеход. Авария произошла накануне поздно вечером в районе 24-го дома.

По предварительным данным, пострадавшая в состоянии опьянения шла со своей бабушкой. И пыталась вместе с ней перебежать оживленную трассу. Хотя рядом находится подземный переход. Пожилая женщина упиралась. В ситуацию даже вмешались очевидцы. В итоге, оставив бабушку на тротуаре, внучка сама побежала через дорогу. Где её сбил автомобиль такси.