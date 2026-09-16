Москвичи стали больше гулять на улицах и в парках благодаря комплексному обновлению городской среды

Лес, тишина и уединение - а ведь это недалеко от центра Москвы - район Кунцево. Еще совсем недавно люди сами протаптывали здесь тропинки, а по вечерам ходили не без опаски. А теперь - новые дорожки, фонари, скамейки.

В нескольких шагах от дома - благоустроенный лесопарк с новыми прогулочными маршрутами. Среди деревьев - современные спортивные и детские площадки. При разработке проекта учитывали пожелания жителей. Сохранили не только природу, но и историю этих мест.

"Во время обороны Москвы в сорок первом году здесь жители Кунцево и близлежащих населенных пунктов возвели противотанковый ров - чтобы сохранить эту историю для подрастающих поколений, мы сделали мосты для обзора, для более комфортного и приятного просмотра", - рассказала Гурами Кварцхава, первый заместитель главы управы района Кунцево г. Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Специалисты говорят: сегодня в Москве проводят не просто благоустройство, а комплексное обновление городской среды. Не отдельная новая площадка или сквер - а единый, связный маршрут: дом - улица - школа - поликлиника - парк - метро. Всё ради качества повседневной жизни.

"Человек не чувствует границ между программами, которые город производит - для него, прежде всего, важен комплексный подход, и он воспринимает город в целом. Самое главное то, что москвичи начали больше пользоваться своим городом: они гуляют на улице, приходят на набережные, в парки, на спортивные объекты", - отметил Михаил Мулин, генеральный директор архитектурно-проектной компании.

А за всем этим стоит большая работа: комплексное благоустройство вылетных магистралей, улиц, парков, реконструкция спортивных объектов, формирование зелёного каркаса города. Дворы района Новокосино на востоке Москвы в этом году преобразились. Ребята сразу после школы спешат на новые площадки.

Скучать не придётся: здесь и лунная станция с иллюминаторами, и орбита с качелями, батуты и горки. А рядом - настоящий спорткомплекс под открытым небом: тренажёры, столы для настольного тенниса и даже падел-корт!

Новая городская среда - новый образ жизни. По результатам опросов, москвичи стали больше гулять на улицах и в парках, чаще выбирать вместо транспорта пешие маршруты и активнее заниматься спортом.